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12 Mayıs 2023 Cuma 08:03:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 08:03:00

Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a sert tepki! Size tavsiyem atıp tutmak yerine öğrenmeniz

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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, piyanist Fazıl Say'ın 'Ay'a sert iniş' projesine yönelik alaycı iddialarına tepki gösterdi. Bayraktar, 'Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız.' dedi.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından piyanist Fazıl Say'ın iddialarına cevap verdi. Fazıl Say, Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkı sağlayan bilim insanlarının projelerini alaycı bir dil kullanarak hedef aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN FAZIL SAY'A TEPKİ

Piyanist Fazıl Say, Selçuk Bayraktar'ın anlatmadığı "Ay'a sert iniş" projesini Selçuk Bayraktar'ın anlattığını iddia ederek Türkiye'nin uzay projesiyle alay etti.

Türkiye'nin uzay araştırmaları ve projelerini alaycı bir dille eleştiren Fazıl Say sosyal medya hesabından, "Bayraktar'ın konuşmasını ben dün dinledim. Hayli iddialı uzay konusunda. "Ay'a sert iniş yapacağız" diyor. Sonra tekrar etti. "SERT İNİŞ" dedi. (Yani "gerisini Ay düşünsün"!) Ama ben diyim, bu ahaliyi sadece bu kesmez. Dahası lazım; "MARS'A TEKME TOKAT İNİŞ" filan demeli." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"SİZE TAVSİYEM ATIP TUTMAK YERİNE ÖĞRENMENİZ"

Fazıl Say'ın bu açıklamalarına tepki gösteren Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından tepkisini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say'a yönelik "İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışın" diyen Selçuk Bayraktar, "Sayın Say, "Aya sert iniş" projesini ben değil, Türkiye'nin en iyi roketbilimcilerinden Doç. Arif Karabeyoğlu anlattı. Hayatını teknolojiye adamış bir mühendis olarak ben de elbette bu hedefe sonuna kadar destek olurum. Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız. Zira, bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz." şeklinde tepki gösterdi.

Etiketler : Selçuk Bayraktar Fazıl Say roketbilimciler Doç. Arif Karabeyoğlu
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