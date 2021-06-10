Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet Gazetesi'ne haddini bildirdi

Selçuk Bayraktar'dan Cumhuriyet'e ders gibi sözler: Dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız!

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan bir haberin başlığını eleştirdi. "Cumhurbaşkanı Yardımcısı uçtu" başlıklı haberi paylaşan Bayraktar, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Fuat Oktay burada yaptığı konuşmasında, artık yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan yeni ve yenilikçi teknolojilerin insanın hayatının birer gerçeği haline geldiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI UÇTU"

Cumhuriyet gazetesinin internet servisi ise bu haberi "Cumhurbaşkanı Yardımcısı uçtu!" başlığı ile servis etti. Atılan bu başlık sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT

Cumhuriyet'in bu başlığına bir tepki de BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız. Sadece bu işlere el atacak gençlerin özgüvenini kırmış olursunuz" dedi.

Selçuk Bayraktar, sözlerinin devamında "Bugün kullanılan teknolojilerin hepsi, geçmişte birileri için hayal gibi görülen çabalarla gelişti." ifadesini kullandı.