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Selçuk Bayraktar'dan Başkan Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü
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29 Eylül 2023 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 22:43:00

Selçuk Bayraktar'dan Başkan Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, 'Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamında gençlere ödüllerini takdim etti.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız, TEKNOFEST İzmir'de ülkemiz için yüksek katma değerli projeler geliştiren gençlerimize ödüllerini takdim etti. Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz..."

Etiketler : başkan erdoğan teknofest selçuk bayraktar
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