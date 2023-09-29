Selçuk Bayraktar'dan Başkan Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, 'Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamında gençlere ödüllerini takdim etti.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
"Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız, TEKNOFEST İzmir'de ülkemiz için yüksek katma değerli projeler geliştiren gençlerimize ödüllerini takdim etti. Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz..."
Cumhurbaşkanımız, #TEKNOFEST İzmir'de ülkemiz için yüksek katma değerli projeler geliştiren gençlerimize ödüllerini takdim etti.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 29, 2023
Kendisine bir kez daha bizimle birlikte #TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz... ������ https://t.co/w5TDzsVyLs
- Selçuk Bayraktar'dan Başkan Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü
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