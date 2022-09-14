Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'a taziye mesajı
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan askerleri için taziyelerini iletti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar yaptığı paylaşımlarla, hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesi ile Azerbaycan'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bayraktar'ın paylaşımında, "Can Azerbaycan'a yapılan kalleşçe saldırıda şehit olan kahraman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Biz biriz! Beraberiz!" ifadeleri yer aldı.
Qardaş ölkəmiz #Azerbaycan'a qarşı törədilən xain hücumda şəhid olan qəhrəman qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, yaralananlara tezliklə şəfa diləyir, Azərbaycanlı qardaşlarıma başsağlığı verirəm.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 13, 2022
Biz birik!
Biz birlikdəyik! ��������
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