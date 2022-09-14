Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'a taziye mesajı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar yaptığı paylaşımlarla, hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesi ile Azerbaycan'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktar'ın paylaşımında, "Can Azerbaycan'a yapılan kalleşçe saldırıda şehit olan kahraman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Biz biriz! Beraberiz!" ifadeleri yer aldı.