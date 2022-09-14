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14 Eylül 2022 Çarşamba 00:48:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 00:48:00

Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'a taziye mesajı

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Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan askerleri için taziyelerini iletti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar yaptığı paylaşımlarla, hem Türkçe hem de Azerbaycan Türkçesi ile Azerbaycan'da şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktar'ın paylaşımında, "Can Azerbaycan'a yapılan kalleşçe saldırıda şehit olan kahraman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Biz biriz! Beraberiz!" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : azerbaycan selçuk bayraktar taziye
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