Selçuk Bayraktar'a 'ASAN Hizmet' madalyası verildi

74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılmak için Bakü'de bulunan Bayraktar, T3 Vakfı ile ASAN Hizmet'in ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü'yü ziyaret etti.

Bilim Bakü'deki faaliyetleri inceleyen Bayraktar, burada ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüştü.

Mehdiyev, Bayraktar'a "ASAN Hizmet ile Verimli İşbirliği" madalyasını takdim etti.