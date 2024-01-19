Selçuk Bayraktar: Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı gençlere rol model olacak

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, bugün ilk Türk astronotun uzaya gideceğini vurgulayarak, TEKNOFEST'te milyonlarca gence "bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkenin uzay programında çalışabilir" fikrini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Bayraktar, "Bütün bu emek, bütün bir gayret gök vatanda hür ve bağımsız olmamız için yürütüldü. Ülkemizin tam bağımsız müreffeh ve güçlü yarınları için yürütüldü. Bugün de yine havacılıkta ve uzayda tarihi bir ana tanıklık etmek için burada gençlerimizle birlikte, TEKNOFEST'in şampiyonlarıyla birlikte Taksim Meydan'ında o tarihi anı genç kardeşlerimizle izleyeceğiz. Dualarla geleceğe uzanan adeta bir kapı gibi böylesine bir günde dualarla büyük bir coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.

- "BU MÜCADELE SÜRECEK"



Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te yetiştirmeyi hayal ettikleri neslin böyle gençler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'i ilk yıllarda şöyle tanımlamıştık: 'Kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin' diyenlerin festivali TEKNOFEST demiştik. Bugün de Alper abileri bir anlamda ülkemizin ilk astronotu onlara rol model olacak. Sadece astronotlukta veya pilotlukta değil, teknolojinin her alanında ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh oluncaya dek bu mücadele sürecek. Burada az önce yapılacak deneylerden bir tanesi biyoteknoloji alanındaydı. Hatta öğrenci kardeşlerimizin önerdiği bir deney olduğunu da duydum. İnsanlığın ihtiyacı olan her alanda muasır medeniyetler seviyesinde ve hatta ötesinde teknolojinin mevcut olduğu yere değil, gelecekte gittiği yere çalışacak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaç da büyük oranda TEKNOFEST'te hasıl oldu. O kuşak şimdi burada. İlk astronotumuzu, rol modellerini izlemeye geldi."

Fergani Girişimi olarak ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatmış olacakları bilgisini paylaşan Bayraktar, alçak yörünge takım uyduları üzerine çalıştıklarına dikkati çekti.

Bayraktar, şunları kaydetti:



"Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu."