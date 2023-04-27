Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu

İşte Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları....

TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu. 2022 yılında Azerbaycan'da da yaptık. İlk yılından itibaren büyük ses getirdi. Türkiye'nin adeta teknoloji geliştirme serüveninde milletimiz buna sahip çıktı. Teknoloji geliştirme tutkusu anlamında büyük ilgi görüyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere 81 ilden, 96 ülkeden bir katılım var. Dünyada da bunun örneklerine baktığınızda benzer dokunuşlar var. Çok genç yaşta insanları etkileyen bir bilim merkezine ziyaret gibi çocuğun dokunuşuyla yol haritası değişiyor.

Bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu, 300 binden fazla takım kuruldu. 41 farklı alanda yarışmalar yapılıyor. Bu rakamlar bile ne kadar büyük bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. Mersin gibi bir ilden 60 bin takımın başvurduğunu gördük. Nüfusa oranla inanılmaz bir sayı bu. Çok büyük bir dip dalga ile ilerliyor.

Bu işin merkezinde takım oyunu var. Biz de İHA ve SİHA alanlarında nasıl damga vurduysak, her alanda böyle büyük işlere imza atan gençlerin çıkmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz bunu Türkiye'de başarabilecek bir kültürel altyapıyı sağlamak. Bizim ortaokul ve lise seviyesine yönelik yarışmalarımız da var. Erken yaşta gençlerimizin tutkusunu ortaya çıkarmak istiyoruz. İnsanlık yararına teknoloji yarışmalarımız var. Basit imkanlarla yapılabilen yarışmalar da yapıyoruz. Çok ileri düzey yarışmalar da var. Doçent ve yüksek lisans seviyelerinde katılımlar da sağlanıyor.

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