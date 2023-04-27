VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Grossi: Akkuyu NGS, Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üretecek
TBMM Başkanı Şentop'tan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı
ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu
10 bin polis memuru alımı yapılacak
Dünya Bankası'ndan küresel emtia fiyatlarında düşüş beklentisi
27 Nisan 2023 Perşembe 21:27:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 21:27:00

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu

ABONE OL

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar; "TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu. 2022 yılında Azerbaycan'da da yaptık. İlk yılından itibaren büyük ses getirdi. Türkiye'nin adeta teknoloji geliştirme serüveninde milletimiz buna sahip çıktı. Teknoloji geliştirme tutkusu anlamında büyük ilgi görüyoruz." dedi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları....

TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu. 2022 yılında Azerbaycan'da da yaptık. İlk yılından itibaren büyük ses getirdi. Türkiye'nin adeta teknoloji geliştirme serüveninde milletimiz buna sahip çıktı. Teknoloji geliştirme tutkusu anlamında büyük ilgi görüyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere 81 ilden, 96 ülkeden bir katılım var. Dünyada da bunun örneklerine baktığınızda benzer dokunuşlar var. Çok genç yaşta insanları etkileyen bir bilim merkezine ziyaret gibi çocuğun dokunuşuyla yol haritası değişiyor.

Bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu, 300 binden fazla takım kuruldu. 41 farklı alanda yarışmalar yapılıyor. Bu rakamlar bile ne kadar büyük bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. Mersin gibi bir ilden 60 bin takımın başvurduğunu gördük. Nüfusa oranla inanılmaz bir sayı bu. Çok büyük bir dip dalga ile ilerliyor.

Bu işin merkezinde takım oyunu var. Biz de İHA ve SİHA alanlarında nasıl damga vurduysak, her alanda böyle büyük işlere imza atan gençlerin çıkmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz bunu Türkiye'de başarabilecek bir kültürel altyapıyı sağlamak. Bizim ortaokul ve lise seviyesine yönelik yarışmalarımız da var. Erken yaşta gençlerimizin tutkusunu ortaya çıkarmak istiyoruz. İnsanlık yararına teknoloji yarışmalarımız var. Basit imkanlarla yapılabilen yarışmalar da yapıyoruz. Çok ileri düzey yarışmalar da var. Doçent ve yüksek lisans seviyelerinde katılımlar da sağlanıyor.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : teknofest Selçuk Bayraktar etkinlik
Senarist yüzünden dizi bitti

Senarist yüzünden dizi bitti
Helallik istedi

Helallik istedi
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
Ayakları olay oldu

Ayakları olay oldu
Klip çekiminden doğan aşk

Klip çekiminden doğan aşk
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX