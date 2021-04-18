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18 Nisan 2021 Pazar 11:43:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 11:43:00

Selçuk Bayraktar: TB2 SİHA'lar kendi sınıfında dünyanın en iyisi

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'ların muadilleri arasında dünyanın en iyi robot uçağı olduğunu belirtti.

Baykar, sosyal medyadan Bayraktar TB2 S/İHA'nın milli ve özgün tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Baykar'ın yaptığı paylaşımda "Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik... Dünyada rekor %93 yerlilik, Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı, Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli, 3 Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi" ifadeleri yer aldı.

TB2'nin tasarım tablosunu "Köklerden Göklere..." notuyla paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 S/İHA Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" açıklamasında bulundu.

Etiketler : selçuk bayraktar siha bayraktar siha
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