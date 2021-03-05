  • BIST
    1541.8
  • Dolar
    7,5377
  • Euro
    9,0192
  • Altın
    411,7510
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
"SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı"
Kaza kırıma uğrayan helikopter kazalarında toplam 39 şehit verdik
'Türkiye ile anlaşırlarsa bizim için kötü olur'
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum
Şehit askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı
Bakan Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz
Aşk acısı zayıflattı
Artık oyuncu değil heykeltıraş
Yüksek protein diyeti böbreği yoruyor
Soğukta rüzgâra karşı yürümeyin Kalp krizi geçirebilirsiniz
Yüz felcinin sinyali kulakta başlıyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile 5 Mart burç yorumları
İştahsız çocuğa yemek yedirmenin kolay yolu: OYUN OYNAMAK
Şırnak'ta askeri araç devrildi
Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Siyala'nın taziyesini kabul etti
Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Bitlis Tatvan'da helikopter düştü: 11 askerimiz şehit oldu
Ali Saydam ve Emre Alkin 24 Tv'de yeni bir programa başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi
Yeni Zelanda'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SİHA'larımıza bir övgü de NATO'dan
05 Mart 2021 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 09:32:00

Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı

ABONE OL

Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Şehit Osman Erbaş'ın, Milli SİHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen ve 2010 yılında SİHA'ların gelişimi sırasında tanıştığı Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopter kaza kırıma uğrarken, helikopterdeki 10 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Şehit olanlar arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ile şehit askerler için bir paylaşım yaptı. Bayraktar, "2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'deki helikopter kazasında şehadete ulaştı Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ SİHA SİSTEMLERİMİZİN GELİŞİMİNDE BÜYÜK DESTEĞİ OLDU"

Selçuk Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...

Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz..."

Etiketler : selçuk bayraktar siha tatvan şehit helikopter kazası Osman Erbaş
Aile boyu poz

Aile boyu poz
Koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü atlattı
Saçlarını 500 bin TL'ye sigortalatıyor

Saçlarını 500 bin TL'ye sigortalatıyor
Beren'e 37. yaş çiçeği

Beren'e 37. yaş çiçeği
‘Kağıttan Hayatlar' için geri sayım

‘Kağıttan Hayatlar' için geri sayım
Ayrılsam da tektaşlar bende

Ayrılsam da tektaşlar bende
Setten sete koşuyor

Setten sete koşuyor
Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var

Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var
Albüm öncesi toplantı

Albüm öncesi toplantı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER