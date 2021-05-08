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08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:45:00

Selçuk Bayraktar paylaştı... Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti

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BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI TİHA'nın yüksek irtifa testini başarıyla geçtiğini duyurdu.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan AKINCI'nın uçuş denemesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi."

"Elvan elvan çiçek açar sabahlar... Bugün olmazsa yarın. Bir gün mutlaka..."

Etiketler : selçuk bayraktar akıncı tiha taarruzi insansız hava aracı yüksek irtifa testi
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