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25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:29:00

Selçuk Bayraktar kumanda etti! AKINCI ile MiG-29'dan kol uçuşu

Kaynak: AA

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TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye gelen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.

Selçuk Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ÜN İLK PİLOTUNDAN BRİFİNG

Selçuk Bayraktar uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk'ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29'a geçti.

AKINCI İLE MiG-29'DAN KOL UÇUŞU

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov'un uçtuğu savaş uçağı MiG-29'a, TEKNOFEST Azerbaycan'da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI eşlik etti. Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29'a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti.

KARABAĞ MADALYALI PİLOTLAR!

Savaşta yaptığı görevler nedeniyle Karabağ Madalyası alan Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 30 yıllık işgalin sonlanmasına yaptığı katkı nedeniyle Karabağ Nişanı'na layık görülen Selçuk Bayraktar'ın birlikte gerçekleştirdiği uçuş yaklaşık 1 saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : Selçuk Bayraktar Karabağ Madalyası MiG-29 Bayraktar AKINCI TİHA
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