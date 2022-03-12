Selçuk Bayraktar ismini açıkladı: Bayraktar KIZILELMA

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üretim bandına alınan MİUS uçağının ismini açıkladı.

'3,5 yıl sonra üretim bandına daha büyük ve daha çevik bir balık girdi' diyerek açıklama yapan Selçuk Bayraktar heyecanla beklenen MİUS insansız savaş uçağının ismini 'Bayraktar KIZILELMA' olarak duyurdu.

İşte Bayraktar'ın o heyecan uyandıran paylaşımı;