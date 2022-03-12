Selçuk Bayraktar ismini açıkladı: Bayraktar KIZILELMA
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından heyecan uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üretim bandına alınan MİUS uçağının ismini açıkladı.
'3,5 yıl sonra üretim bandına daha büyük ve daha çevik bir balık girdi' diyerek açıklama yapan Selçuk Bayraktar heyecanla beklenen MİUS insansız savaş uçağının ismini 'Bayraktar KIZILELMA' olarak duyurdu.
İşte Bayraktar'ın o heyecan uyandıran paylaşımı;
Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. ��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022
MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:
Bayraktar KIZILELMA ��
Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️�������� https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT
- Selçuk Bayraktar ismini açıkladı: Bayraktar KIZILELMA
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