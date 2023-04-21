Selçuk Bayraktar: Bayram erken geldi
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Karadeniz gazına ilişkin yaptığı paylaşımda "Bayram erken geldi. Milletçe bayram hediyemiz oldu" ifadelerini kullandı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:
Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam bağımsız Türkiye!
Bayram erken geldi.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 20, 2023
Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu.
Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde.
Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam...