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21 Nisan 2023 Cuma 08:34:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 08:34:00

Selçuk Bayraktar: Bayram erken geldi

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Karadeniz gazına ilişkin yaptığı paylaşımda "Bayram erken geldi. Milletçe bayram hediyemiz oldu" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam bağımsız Türkiye!

Etiketler : Selçuk Bayraktar Karadeniz havzası Bayram erken geldi
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