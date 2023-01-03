Kızılelma'da heyecanlandıran gelişme

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında yerli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın yeni bir modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu. KIZILELMA'nın agresif manevralar yapacağını belirten Selçuk Bayraktar, "Geleceğin dünyasının kapıları açıldı bunu Ergenekon'da ecdadımızın dağı delip yeni dünyaya kapıları açmasına benzetiyorum." dedi.



BAYRAKTAR KIZILELMA İÇİN HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Bayraktar KIZILELMA'nın savaş uçaklarına karşı muharebe edebileceğini açıklayan Selçuk Bayraktar, "Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant... Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak." dedi.

"GELECEĞİN DÜNYASININ KAPILARI AÇILDI"

'20 yıllık hayalim dediği' Bayraktar KIZILELMA hakkında açıklamalarını sürdüren Selçuk Bayraktar, "İnsansız hava uçakları olarak bakacaksak KIZILELMA en üst sınıf bundan sonra yeni varyantlarını yapacağız. Geleceğin dünyasının kapıları açıldı bunu Ergenekon'da ecdadımızın dağı delip yeni dünyaya kapıları açmasına benzetiyorum." şeklinde konuştu.

"İKİ SENE İÇİNDE BİR UYDU FIRLATMA HEDEFİMİZ VAR"

Baykar Teknoloji'nin uzay çalışmalarına da değinen Bayraktar, "Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk. Orada da bir Baykar hikayesi çıkacak. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir." diye konuşmasını bitirdi.