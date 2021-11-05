Pes dedirten PKK açıklaması

Selahattin Demirtaş, kendi açıklamalarını unuttu: Ne benim ne partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı var

6-7 Ekim olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş, HDP Merkez Yürütme Kurulu aracılığıyla sokaklarda şiddete yol açmıştı. Aynı Demirtaş bu kez de terör örgütü PKK ile ilişkisi olmadığı söyledi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, kaldığı cezaevinden avukatları aracılığıyla Alman haber ajansının sorularını yanıtlayarak yeni Alman hükümetine seslendi.

Demirtaş, ajansın bir sorusu üzerine "Ne benim ne partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı var." dedi. Demirtaş ayrıca HDP'nin sadece barışçıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti olduğunu söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, terör örgütü PKK ile bağlantısı olmadığını ileri süren Demirtaş'ın bu sözleri akıllara, Demirtaş'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve PKK paçavralarının önündeki fotoğraflarını getirdi.

Tüm bu fotoğraflar ortadayken bir de Demirtaş'ın mitinglerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme vaadi de akıllara geldi.

Aynı Demirtaş, katıldığı bir televizyon programında ise PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan milletvekilinden hesap soracağını söylemişti.

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş halihazırda terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyor.