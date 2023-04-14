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Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
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14 Nisan 2023 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 18:37:00

Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Selahaddin Eyyubi Camii'nin açılış töreni yapıldı.

6 yıl önce temeli atılan, aynı anda 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, ibadete açılıyor. Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor.

43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor.

Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor.

Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii'nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır'ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Etiketler : başkan erdoğan diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camii
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