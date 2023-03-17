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17 Mart 2023 Cuma 08:31:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 08:31:00

Sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa'daki sel felaketinin son görüntüleri ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde alt geçitteki araçlar ile içerisindeki vatandaşların saniyeler içerisinde suyun yuttuğu yer alıyor.

Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa ve Gaziantep'i birbirine bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ortaya çıktı. Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu.

Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken ev ve işyerlerini su bastı. Şanlıurfa'da 14 Mart günü sabah yaşanan sel felaketinde Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında mahsur kalan 6 kişi hayatını kaybetti. Alt geçitte mahsur kalan araçların sel sularına görülmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde alt geçitteki araçlar ile içerisindeki vatandaşların saniyeler içerisinde suyun yuttuğu yer alıyor.

Köprülü kavşakta yapılan çalışmada şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, bölgede arama ve tarama çalışmalarını tamamladı.

Etiketler : Şanlıurfa ve Gaziantep SEL Şanlıurfa ve Adıyaman

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