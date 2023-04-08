"Mağduriyetin tek sebebi İBB'dir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden(İBB) devralarak 2 buçuk senede yapımını tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete açılıyor. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattında Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek hatta, hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verilecek.

"Bu hat pandemi döneminde gündem olmuştu"

Hattın yapım aşamasına değinen İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu hat pandemi döneminde gündem olmuştu. Burayı İBB yapacaktı. AK Parti döneminde buranın ihalesi yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 8 oranında ilerleme kat edilmişti. Fakat İBB hem çevre yolları hem de bu metro hattını yapamayacağını ifade edince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız 2020'nin ortasında bu hattı devraldı ve 2.5 sene gibi bir zamanda tamamlanmasını sağladı" dedi.

"Arnavutköy'den Şişli'ye hızlı bir ulaşım olacak"

İstanbul'da ulaşım adına önemli işler yapıldığını belirten Başkan Özdemir, "Bu sene içerisinde Kağıthane-Havalimanı hattının açılışını gerçekleştirmiştik. Halkalı- Havalimanı hattı da tamamlandığı zaman Avrupa Yakası'nda bir ring oluşacak. Avrupa Yakası'nın tamamı birbirine entegre bir şekilde bağlanmış olacak. Arnavutköy'den Şişli'ye hızlı bir ulaşım olacak. Havalimanından Avrupa Yakası'nın neresine gidecek olursanız olun, hatta Anadolu Yakası'na direkt buradan metrobüsle ulaşım sağlanmış oluyor" diye konuştu.

"Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzülü vatandaşlar mağduriyet yaşıyor"

Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de oturan vatandaşlara seslenen Başkan Özdemir, "Şu anda şehri batı yakasının ve daha da batısındaki bölümün havalimanına ulaşamamısının tek sebebi İBB'dir. Mahmutbey-Esenyurt ile Kayaşehir-Başakşehir hattı aynı zamanda ihale edilmişti. 2019'da İBB ikisini de devraldı. İBB birisini yapamayacağım dediği için burayı bakanlık yaptı. İBB'nin yaptığı hat ise yüzde 5'lik seviyede. Eğer İBB, Mahmutbey-Esenyurt hattını yapmış olsaydı Esenyurtlu bir vatandaşımız havalimanına rahat bir şekilde ulaşacaktı. Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmeceli vatandaşlarımız bu anlamda çok büyük mağduriyet yaşıyor" dedi.