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08 Ocak 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 09:45:00

Şehitlerin izinde yürümek için binlerce vatandaş Allahuekber'de bir araya geldi

Kaynak: AA

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Biz Hep Aynı İzdeyiz" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" mottosuyla anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Toplanma alanına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katılıyor.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şehitleri anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla toplanma alanına gelen gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Etiketler : kars sarıkamış harekatı allahuekber dağları şehit yürüyüş
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