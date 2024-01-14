Şehitlere yönelik provokatif paylaşımda bulunanlara operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirtti.

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak;

❗️Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,

❗️Propagandasını yapan ve

❗️Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣2️⃣6️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı... pic.twitter.com/PKmFtZegtf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2024

Bunlar arasında 104'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalandı. 8'i ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."