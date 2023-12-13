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13 Aralık 2023 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 18:34:00

Şehit yakınından Özgür Özel'e Demirtaş tepkisi: Ne yüzle geliyorsun

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özel'in taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının 'Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor.' diye tepki gösterdiği duyuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Teğmen Emir için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu.

Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin üniversite öğrencisi kardeşi Eren Emir, ağabeyinin üniformasını giyip subay kılıcını taşıdı, polis emeklisi babası da taziye dileklerini iletenlere "Vatan, millet sağ olsun." dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, elini tuttuğu şehidin annesini tören boyunca teskin etti. Şehidin anneannesi, "Vatan sağ olsun. Gözümden bir damla yaş akıtmayacak, düşmanı sevindirmeyeceğim." diye konuştu.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özel'in taziye dileklerini iletmesinin ardından, bir şehit yakınının "Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor." diye tepki gösterdiği duyuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Teğmen Emir'in naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Etiketler : piyade teğmen şehit töreni CHP tepki
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