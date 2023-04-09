Şehit yakınına küfür eden İP'li Lütfü Türkkan yeniden aday
İyi Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan İYİ Parti tarafından Kocaeli 1. sıradan aday gösterildi.
İyi Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan İYİ Parti tarafından Kocaeli 1. sıradan aday gösterildi.
NE OLMUŞTU?
5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan yeni bir skandala daha imza attı. Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
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