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29 Mart 2024 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 13:30:00

Şehit ve gazi yakınlarından İmamoğlu'na tepki: Teröristlere selam göndermeyi görev edinmiş

Kaynak: İHA

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet yapmadığını ileri sürerek eleştirdi. Gündüz, "Hakkını verelim, teröristlere kürsüden selam göndermekte bayağı mahirsin. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz diken ‘Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen çizgisini beğendiğin Selahattin Demirtaş'a selam göndermeyi görev edinmişsin." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 2019 Mahalli İdaresi Seçimleri sonrası "mazbatamı verin görevimi yapacağım" diyen İmamoğlu'n sözlerini hatırlatarak 'yetişmedi, yapmadık, hatırlamıyorum' cümlelerini duyduklarını söyledi. İmamoğlu'nun her afette İstanbul'u, İstanbulluyu kendi haline terk eden, İngiliz Büyükelçisiyle rakı balık yapan, 'tatil bana yakışıyor' diyen bir belediye başkanı olduğunu belirten Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMEYİ GÖREV EDİNMİŞSİN"

"Ama hakkını verelim, teröristlere kürsüden selam göndermekte bayağı mahirsin. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz diken 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen çizgisini beğendiğin Selahattin Demirtaş'a selam göndermeyi görev edinmişsin. Biz şehit ve gazi aileleri olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden çalışan başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimize kahraman jandarma teşkilatımıza tüm emniyet teşkilatımıza ve güvenlik korucularımıza şükranlarımızı sunarız."

Etiketler : şehit yakınları ekrem imamoğlu terörist selahattin demirtaş
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