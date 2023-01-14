VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altılı masaya 'aday' göndermesi: Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar
Kalın'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Her an başlayabilir
İngiltere, İran'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı'nı idam etmesini kınadı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"Altı eş cumhurbaşkanının olacağı bir sistem demokrasinin ruhuna aykırıdır"
MHP lideri Bahçeli'den seçim mesajı: Biz hazırız
PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Bakan Varank: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata odaklanarak ülkemizi büyüteceğiz
"İhracat büyümenin itici gücü olmaya devam etti"
"Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak"
MSB: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor
Kılıçdaroğlu'na tepki! "Cezaevindeki teröristleri çıkarma gayreti içerisindesin"
Kapıkule'de 22 bin 800 kaçak sigara ele geçirildi
"17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonundan okullara "dede/nene saati" önerisi
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 2022'de rekor ihracat
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor
Muğla'ya gelen "yüzen oteller" turizm hareketliliğini artırdı
Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi
14 Ocak 2023 Cumartesi 16:05:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 16:05:00

Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un (35) naaşı, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki babaevi önünde helallik alınmasının ardından, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Zekeriya, annesi Hatice, eşi Ebru Kurt ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin annesi, eşi ve bazı yakınları tören sırasında Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Törene şehidin 7 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Kurt da katıldı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan, diğer kent protokolü üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan Kurt'un hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığını ancak müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirmişti.

Etiketler : fırat kalkanı harekatı terör selçuk kurt şehit
Televizyon dizileri düşüşte

Televizyon dizileri düşüşte
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık
Büyük İskender rolüne aday!

Büyük İskender rolüne aday!
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
43 yaşında üniversiteli oldu

43 yaşında üniversiteli oldu
Hayatını şarkıya taşıdı

Hayatını şarkıya taşıdı
Madrigal buluşması

Madrigal buluşması
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX