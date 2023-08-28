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28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:40:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:40:00

Şehit polis Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda kahraman polis Hakan Telli şehit olmuştu. Polis Hakan Telli'nin şehit olmasına sebep olan suç örgütüyle bağlantılı 39 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda kahraman polis Hakan Telli şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, Hakan Telli'nin şehit olmasına sebep olan suç örgütüyle bağlantılı 39 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler : ali yerlikaya şehit hakan telli zehir tacirleri operasyon
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