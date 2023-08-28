İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda kahraman polis Hakan Telli şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, Hakan Telli'nin şehit olmasına sebep olan suç örgütüyle bağlantılı 39 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİDİMİZ HAKAN TELLİ'NİN KANI YERDE KALMADI����



İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin... pic.twitter.com/JI954EPQuT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 28, 2023

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.