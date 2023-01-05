Şehit polis Fethi Sekin için Elazığ'da anma

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05 Ocak 2023 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 15:28:00

Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

Kaynak: AA

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PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı engellerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi.

Elazığ Belediyesince geçen yıl yapılıp hizmete alınan "Şehit Fethi Sekin Külliyesi"nde devam eden programda, şehit Sekin adına hazırlanan belgesel izletildi.

Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, 40 yılı aşkın süredir ülkeye musallat edilmiş terör örgütlerine karşı büyük mücadele verildiğini söyledi.

Şehit Fethi Sekin'in de atalarından devraldığı mirasın hakkını vererek teröristlerin saldırısı karşısında göğsünü süper ettiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Allah, razı olsun, mekanını cennet etsin. Bizim Fethi Sekin ve bütün şehitlere karşı vazifemiz onların bu vedakarlıklarını anlayabilmek, idrak edebilmek. Çok şükür bizim milletimiz şehitlerini de kahramanlarını da unutmaz, bağrına basar, zihninde yaşatır ve nesilden nesile de bunu aktarır. Bu mücadeleler unutulmaz mücadeleler. Bunu tarih kaydetti, kaydediyor. Gelecek nesiller de bu büyük kahramanların fedakarlıklarını ve devletimize ve milletimize yapmış olduklarını öğrenerek, onlar da aynı sorumlulukları taşıyacaklar."

Şehidin kardeşi Fikriye Sekin ise ağabeyinin 5 Ocak 2017'de hayatının en güzel gününü yaşadığını dile getirdi.

Ağabeyinin Allah'ın rızası ve devletin vatansever insanlarının övüncünü kazandığını anlatan Sekin, şunları kaydetti:

"Dünyada hepimiz geçiciyiz ve ahirete bir gün intikal edeceğiz. O intikal bazen çok kötü şekilde olabilir ama bazı insanlar için de o gün düğün günüdür. Fethi milletin ölmemesi, adliyenin yıkılmaması ve terörün sevinmemesi için çok anlamlı, onurlu bir davranışta bulundu, canını feda etti. Acısı çok fazla, üç çocuğu yetim kaldı. Kardeşleri olarak yüreğimiz buruk kaldık. Babam 6 yıl boyunca çok üzüldü. Babam her yerde 'Vatan sağ olsun.' dedi."

Daha sonra Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : Şehit polis Fethi Sekin Elazığ İzmir Adliyesi
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