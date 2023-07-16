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16 Temmuz 2023 Pazar 12:51:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 12:51:00

Şehit polis Alp Efe Bekit için İstanbul'da tören düzenlendi

Kaynak: AA

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Kağıthane'de uygulama noktasında sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı motosikletin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit için İstanbul'da tören düzelendi.

Bekit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı.

Burada konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis memuru Alp Efe Bekit'in Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit motosiklet uygulaması yapıldığı sırada "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Motosiklet sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını ve hakkındaki adli tahkikatın sürdüğünü aktaran Aktaş, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür." dedi.

Aktaş, polis teşkilatı olarak ülkenin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin azimle çalışmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Okunan duanın ardından şehit Bekit'in naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.

Kağıthane'de dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan O.M'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Alp Efe Bekit, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kazanın ardından gözaltına alınan O.B'nin ise ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirlenmişti.

Etiketler : Türk bayrağı Kağıthane' motosikletin çarpması
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