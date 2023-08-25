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25 Ağustos 2023 Cuma 15:22:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 15:22:00

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in (31) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Akkuş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi meydanında düzenlenen törende, şehidin babası İsa, annesi Hatun, eşi özel harekat polisi Sultan, kardeşleri Yaşar, Kuzey ve Yeşim Demir, taziyeleri kabul etti.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilli Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İki gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Etiketler : Akkuş ilçesi Yeşilköy Asri Mezarlığı özel harekat polisi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir
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