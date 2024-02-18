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18 Şubat 2024 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 17:06:00

Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu hafta teslim edilecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu hafta teslim edileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için yapılan evin tamamlandığını gösteren bir video paylaştı.

Özhaseki paylaşımında, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz. Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar. Müslüm evladımızın da mekanı cennet olsun. Rabb'im cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Şehit Müslüm Özdemir Depremzede ev bakan özhaseki
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