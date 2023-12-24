Şehit Karaca'nın komutanıyla duygulandıran görüntüsü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca şehit oldu.

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.