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24 Aralık 2023 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 14:20:00

Şehit Karaca'nın komutanıyla duygulandıran görüntüsü

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, komutanıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca şehit oldu.

Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

Etiketler : pkk terörist saldırı şehit yasin karaca video
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