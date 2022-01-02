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02 Ocak 2022 Pazar 08:41:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 08:41:00

Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül gala gecesini anlattı: O, benden çok ağladı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül, ‘Eren'i izlerken yaşadıklarını anlattı: “Vurulup düştüğünde hayattan koptum. Şehit annesi ve eşi olarak Cumhurbaşkanımız'ın yanında oturuyorduk, o bizden çok ağladı.”

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde 11 Ağustos 2017'de teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmin galasına katılan anne Ayşe Bülbül duygularını anlatı. Bülbül, filmi Başkan Erdoğan ile birlikte izlediklerini ifade ederek, "Yavrumun filminin galasını izledim ama bir anne olarak hayatımızı izledim. Eren, kıpır kıpır bir çocuktu. Hele o Eren'i oynayan küçük oyuncular, aynı Eren'i görmüş gibi oldum" diye konuştu.Ayşe Bülbül, filmi izlerken kendisinin ve şehit Gedik'in eşi Cemile Gedik'in çok duygulandığını, Başkan Erdoğan'ın da onlarla birlikte gözyaşı döktüğünü söyledi. "Cumhurbaşkanımızla aynı sırada oturduk" diyen Bülbül, şöyle devam etti: "Şehidimiz Ferhat Gedik'in eşi bir yanında ben de Eren'in annesi olarak diğer yanında oturduk bizim döktüğümüz gözyaşını Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde döktü. Biz ne kadar ağladıysak o bizden çok ağladı. Biz yine sağa sola döndük yaşımızı sildik ama o önündeki masadan peçete alarak gözyaşlarını sildi. Bizim hayatımızı izleyip de Cumhurbaşkanımızın üzüldüğünü görünce acım bir ise orada ikiye katlandı. Orada Cumhurbaşkanımızla birlikte bizimle birlikte ne insanlar gözyaşı döktü. Ne bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız aynı benim gibi gözyaşı döktü ama ben bir anneydim daha kötü oldum." Anne Bülbül, yapımcı Mustafa Uslu ve ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederek, "Eren'in ardından benim için en değerli ve kıymetli çekilen bu film oldu" dedi.

BEKÇİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Bu arada Başkan Erdoğan, Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Eren Bülbül'ün doğum günü, Trabzon'daki çeşitli etkinliklerin yanı sıra Ankara ve İstanbul'da Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla da kutlandı. "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Eren Bülbül Trabzon Galata Kulesi
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