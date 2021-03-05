Şehit askerler için başsağlığı mesajları paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ve yaralananların derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Destici, "Askerlerimizin terörle mücadele için bölgede olduklarını, canlarını hiçe sayarak zorlu hava şartlarında dahi mücadele içinde olduklarını, vatan savunması için şehit olduklarını, acılarını ve hatıralarını bir an bile unutmayacağımızı ifade ederek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personeline ve milletimize sabır, başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada Destici'nin, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın amcasının oğlu MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ı arayarak başsağlığı ve sabır dilediğinde bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 9 asker için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Kabine üyelerinden başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimize ateş düşürdü. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yüreğimiz Bitlis'ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bitlis Tatvan'da helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bitlis'ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve millete başsağlığı diledi.

Bakanlar Lütfi Elvan, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli ve Ruhsar Pekcan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, paylaşımında, "Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimiz yandı, acımız çok büyük. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını yayımladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mesajında "Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de paylaşımında, "Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, "Milletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF ve TBF'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF, şehitler anısına 4-8 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TBF'nin mesajında ise şu görüşlere yer verildi:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerimizin şehit, 4 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu ailesi olarak şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den başsağlığı mesajı

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olması, 3 askerin yaralanmasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakdil mesajında, "Bingöl'deki helikopter kazasında 10 kahraman askerimizin şehadetini büyük bir teessürle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." görüşlerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.