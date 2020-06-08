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08 Haziran 2020 Pazartesi 12:09:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 12:09:00

Şehit Anayurt son yolculuğuna uğurlandı

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Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görev esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görev esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Anayurt'un cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mimar Sinan Mahallesi Şubaşı Caddesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada şehidin annesi Tesmiye, babası Dursun Anayurt ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde hazırlanan alana getirildi. Şehit Anayurt, burada kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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