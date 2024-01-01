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Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Araç takip cihazları devrede
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01 Ocak 2024 Pazartesi 09:20:00 - Güncelleme:01 Ocak 2024 Pazartesi 09:20:00

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Araç takip cihazları devrede

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı. Yeni uygulamayla aracın hızı, şoförün dinlenip dinlenmediği, yolcu indirip bindirme gibi birçok konu denetlenebilecek.

Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

BAKANLIK, PERSONELİN ÇALIŞMA VE DİNLENME SAATLERİNİ DENETLEYEBİLECEK

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı şehirler arası otobüs araç takip cihazı
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