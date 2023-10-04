Şehir peyzajlarında doğal bitki kullanın

Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin hayatın her alanını etkilediğini belirtti.

Kentlerin yeşil alanlarında mutlaka su tasarrufu yapılması gerektiğinin altını çizen Özyavuz, kullanılacak bitkilerin doğal bitki örtüsünden seçilmesinin ve suyun etkin kullanılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Peyzaj uygulamalarında doğal bitki örtüsünün kullanımıyla sudan tasarruf sağlanabileceğine dikkati çeken Özyavuz, "Doğal bitkiler, bitkisel uygulama çalışması yapıldıktan ve belirli bir gelişime ulaştıktan sonra çok az sulamaya ihtiyaç duyarlar, doğal yağışlar dışında ek sulama istemezler. Bitkiler bölgenin iklim ve toprak koşullarına adapte olduklarından genellikle ek besinlere gerek duymadan gelişmelerini sürdürdüler. Bu adaptasyon onları hastalık ve zararlılar ile mücadelede üstün kılar." diye konuştu.

Trakya'nın doğal bitki örtüsü bakımından zengin olduğuna işaret eden Özyavuz, akçakesme, katırtırnağı, katran ardıcı, akrep kuyruğu, kekik, kızılcık, erguvan ve gürgen, adaçayı gibi bitkilerin yeşil alan düzenlemelerinde rahatlıkla kullanılabileceğini dile getirdi.

Özyavuz, fidanlıklarda doğal bitkileri bulmanın zor olduğunu belirterek "Doğal bitki örtüsü, yaşadığımız alanda doğada kendiliğinden çıkmış ve yağmur suyu ile büyümüş gelişmiş bitkiler doğal bitki örtüsüdür. Fakat, bu bitkileri fidanlıklarda bulmamız çok zor oluyor. Fidanlıklar daha çok egzotik bitkiler bulunduruyor. O yüzden doğal bitkileri peyzaj uygulamalarında çok kullanamıyoruz. Ancak sipariş üzerine getirtebiliyoruz." diye konuştu.

Yeşil alanlarda kullanılacak çimlerin de önemine değinen Özyavuz, yine kuraklığa dayanıklı çimlerin seçilmesinin önem arz ettiğini dile getirdi.