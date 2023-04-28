VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
"Türkiye, asrın felaketinde örnek bir küresel dayanışmaya sahne oldu"
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması
28 Nisan 2023 Cuma 10:24:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 10:24:00

Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da düdük eylemi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazı'nda bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı.

Alınan bilgiye göre, Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir uzlaşıya varılamadı.

Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca düdük çaldı.

Kadıköy'de de Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı.

Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti.

Şehir Hatları AŞ. yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi ibb şehir hatları vapur eylem toplu iş sözleşmesi
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Helallik istedi

Helallik istedi
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü

10 yıl sonra çıktığı sahnede yere düştü
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX