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01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:50:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:50:00

Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlattıkları düdük çalma eylemine devam etti.

Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük eylemi sürüyor.

İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir dakika boyunca düdük çaldı.

İstanbul Boğazı'nda farklı iskelelerde yolcularını bekleyen vapurlar da düdük çalma eylemine katıldı.

Şehir Hatları çalışanları, alkışlarla eyleme destek verdi.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi ibb şehir hatları düdük çalma eylemi
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