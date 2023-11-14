'Şehir gibi köyümüz oldu'

'Şehir gibi köyümüz oldu'

Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalan Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinin sakinleri, yeni yerleşim yerlerine uyum sağladı. Modern ve villa tipi inşa edilen baraj manzaralı evler, anılarını geride bırakırken hüzünlenen köylüleri mutlu etti. Meşecik Köyü sakini Selahattin Yıldırım (38), 10 aydır yeni köy yerleşkesinde yaşadığı belirterek, "Yeni bir hayat kurduk. Devletimiz evlerimizi yaptı, mağdur olmadık. Memleketimizden göç etmek zorunda kalmadık" dedi. Meşecik'in eskisine kıyasla çok daha güzel olduğunu dile getiren Ömer Yıldırım da şöyle konuştu:

ÇAMUR YERİNE PARKE TAŞI

"Şehir gibi köy oldu. Şehre 5 dakika uzaklıktayız. Eski köyümüz çamur ve hayvan gübresi nedeniyle biraz kötüydü. Şimdi parke taşlarıyla döşeli. Ağaçlar, fidanlar diktik. Mutluyuz." w AA

VATANDAŞA VERİLEN DEĞER

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "Dağlar delinerek yeni yerleşim alanları oluşturuldu. Bu durum devletimizin vatandaşımıza verdiği önem ve değeri gösteriyor" dedi.

'ARTIK BAHÇELİ VİLLAMIZ VAR'

Tekkale Köyü sakinlerinden Ahmet Tüylü, yeni köylerindeki evlerin villa gibi olduğuna değindi; duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tekkale'de amcasının evinde yaşayan Ali Aktaş ise yeni köyün kurulmasıyla ev sahibi olduğunu belirtti.

Yeni yapılan 7 köyde toplam 507 konutun yanı sıra bazı işyerleri, oyun parkları ve sosyal yaşam alanları da inşa edildi.

