Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Kaynak: TRT Haber
Seçimler için 14 Mayıs günü öne çıktı. Ancak mayıs ayında üniversitelerde eğitim devam ediyor. Peki farklı kentlerde eğitim gören 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak?
Seçimler için 14 Mayıs gününün öne çıkmasının ardından hem partiler hem de seçmenler planlamalar yapmaya başladı.
Mayıs ayı üniversitelerin eğitime devam ettiği bir dönem.
ÖĞRENCİLER NASIL OY KULLANACAK?
Peki ikamet ettiği şehirden farklı kentlerde okuyan 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak?
Eğitim aldıkları yerde sandık başına gitmek isteyen öğrenciler için iki seçenek bulunuyor.
Birincisi; öğrencinin kaldığı evi, e-Devlet üzerinden adresi olarak kaydetmesi gerekiyor. Ardından da seçmen kütükleri askıdayken seçim kuruluna kayıt alınması için müracaatta bulunulmalı.
İkincisi; öğrenci yurtta kalıyorsa öğrenci belgesi ve yurt idaresinden alınan doküman ile nüfus müdürlüğüne başvuru yolu seçilmeli.
OY KULLANABİLMESİ İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANMASI BEKLENİYOR
Bazı kentlerdeki oy hareketliliği ise oldukça önemli.
Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre Ordu, Manisa, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Muğla, Osmaniye, Hakkari, Şırnak, Sinop ve Ardahan'daki öğrencilerin en az yüzde 80'i farklı şehirlerde eğitim görüyor. Bu nedenle öğrencilerin oy kullanabilmesi için ulaşım desteğinin önemi ortaya çıkıyor.
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