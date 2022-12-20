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20 Aralık 2022 Salı 14:44:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 14:44:00

Şehidin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: TRT Haber

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Şırnak Cudi Dağı'nda 3 terörist daha sarı torbaya girerken, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Böylelikle bölgede son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK'lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu.

Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

OPERASYONA ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ İSMİ VERİLDİ

Operasyona geçtiğimiz nisan ayında Şırnak Eren Abluka -5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristleden birinin ilk belirlemelere göre, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

SÜLEYMAN SOYLU OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden Jandarma SİHa tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınamayacak. Jandarma'mızın eline sağlık."

Etiketler : terörist şehit süleyman soylu
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