Şehidin kanı yerde kalmadı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in kanı yerde kalmadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı terörist, saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan Mehmetçiklerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman şehidimiz P.Asb.Kd.Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.