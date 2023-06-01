Şehidin emaneti unutulmadı

Adana'da 8 yıl önce şehit düşen Şahin Altmış'ın kızı Zeynep, babasının isminin bir polis aracının üzerine yazılmasını istedi. Adana İl Emniyet Müdürü bu isteğe kayıtsız kalmadı. Evlerinin kapısına gelen zırhlı araçta babasının adını gören Zeynep 'Babam gelemese de aracı geldi' dedi.

SİLAH ARKADAŞLARI HEP YANLARINDA

Polis memuru Şahin Altmış, Şırnak'ta terör örgütünün iki ayrı saldırısından sağ kurtulmayı başardı, ancak 2015 yılı Eylül ayında uygulama noktasına teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düştü. Şahin Altmış, geride gözü yaşlı bir eş, biri kız üç çocuk bıraktı. Şehidin emanetine de silah arkadaşları sahip çıktı. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, eşi Nahide İnci ile birlikte şehit ailesini Ramazan Bayramı'nda ziyaret etti.

ANNE KIZ SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Bu ziyaret sırasında, şehidin 22 yaşındaki kızı Zeynep, babasının isminin bir polis aracının üzerine yazılmasını istedi. İnci, bu isteği yerine getirdi. Şehit eşinin isminin yazıldığı zırhlı aracı gören Özlem Altmış "Üzüntümüz çok ama tesellimiz büyük" dedi. Sevinç gözyaşı döken Zeynep de "Babam eve gelmese de aracının gelmesi; bir yerde görev yaptığını bilmek benim için büyük bir gurur olacak" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. SONER KAN

Kapısında zırhlı aracı gören Özlem Altmış, aşağıya inip, ekipleri polis selamı ile karşıladı. Eşinin isminin üzerine dokunup okşadı, sonra da yazıyı öptü.

Zeynep Altmış, "Babam gitti; bir daha geri dönmeyecek' demiş, çok üzülmüştüm. Kapımıza onun adının yazılı olduğu bir polis aracı geldi. Bu bizim için çok büyük bir gurur" dedi.