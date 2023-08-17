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17 Ağustos 2023 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 07:21:00

Şehidin babasına vefa

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Gaziantep'ten Ordu'ya giden 40 üniversite öğrencisi, şehit uzman çavuş Zeki İnan'ın babasını ziyaret etti. Öğrenciler, şehit babasının fındık bahçesinde hasat yaptı.

Gaziantep'ten Ordu'ya giden 40 üniversite öğrencisi, şehit uzman çavuş Zeki İnan'ın babasını ziyaret etti. Öğrenciler, şehit babasının fındık bahçesinde hasat yaptı.

'ANADOLUYUZ BİZ' PROJESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında üniversiteli 40 kız öğrenci, Ordu´nun tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Daha sonra daha sonra Mardin'de 2010´da teröristlerce yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit düşen uzman çavuş Zeki İnan'ın mezarını ve Ordu Garnizon Şehitliği´ni ziyaret etti.

BİR KAÇ SAAT İÇİNDE BİTTİ

Ardından, şehit Zeki İnan'ın, Altınordu ilçesinin Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan babası Hilmi İnan'ı da ziyaret etti. Önlüklerini giyen öğrenciler, yaklaşık 2 dönümlük fındık bahçesinde, aile bireylerinin bilgilendirmesinin ardından hasada başladı. Birkaç saat süreyle topladıkları fındığı çuvallayarak harmana taşıyan üniversiteliler, sıcak havada karpuz yiyerek serinledi.

Öğrencilerden Melisa Taşdemir "Ailenin hayır dualarını aldık. Fındık toplamak zor ama güzelmiş. Ben de ilk defa fındık hasadı yaptım. Bizim için farklı bir deneyim oldu" dedi.

Büşra Yıldız proje kapsamında gönüllülük faaliyetlerinin olduğunu belirterek, "Bu gönüllü faaliyetlerden biri de şehit ailesi ziyareti oldu" diye konuştu.

Etiketler : Gaziantep şehit Zeki İnan Hilmi İnan
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