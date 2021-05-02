02 Mayıs 2021 Pazar 15:28:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 15:30:00
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! ATAK helikopteriyle etkisiz hâle getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi" denildi.