Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz
Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Dün 6 terörist bugün de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayı 8'e yükseldi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e... pic.twitter.com/3RCS8ROmb2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2024
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- Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz