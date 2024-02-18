Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."