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18 Şubat 2024 Pazar 10:49:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 10:49:00

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz

Kaynak: TRT Haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Dün 6 terörist bugün de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayı 8'e yükseldi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörle mücadele şehit terörist
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