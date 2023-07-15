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15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:31:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:31:00

Şehadet emrine 'başüstüne' diyen kahraman! Şanlı direnişin kahramanları, hain darbe girişiminin gidişatına engel oldu

Kaynak: Akşam

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Komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldüren Ömer Halisdemir, canı pahasına darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

Milletin bağımsızlığına kast edenler 15 Temmuz 2016 gecesi harekete geçti. Bomba ve kurşun sesleri kulakları sağır ederken tanklar caddelerde milleti sindirmeye çalışıyordu. Üniformalı hainler namlularını halka doğrultmaktan geri durmuyordu.

Darbeci general Semih Terzi de millet egemenliğine pranga vurmaya çalışan hainlerdendi. Hedefinde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Karargahı vardı. Üniformalı teröristler darbeci generali, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ise karargahı koruyordu.

İhaneti öğrenen Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı vakit kaybetmeden yıllardır omuz omuza çarpıştığı askerini aradı.

"SEMİH TERZİ VATAN HAİNİDİR ONU, KARARGAHA GİRMEDEN ÖLDÜR"

Verdiği emir darbe planını boşa çıkaracak ilk adımlardan biriydi. Aksakallı, "Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir onu, karargaha girmeden öldür" dedi.

Kahraman askerin son sözleri "Baş üstüne komutanım" oldu. Sesinde korkudan ve tereddütten eser yoktu.

Silahını bir kez daha kontrol edip karargahın önünde hainleri beklemeye başladı.

Darbeciler helikopterden iner inmez aralarına girdi. Silahını çıkarıp bir saniye bile düşünmeden tetiği çekti. Vatan hainine ihanetin faturasını göğsüne sıktığı kurşunlarla kesti.

ÜNİFORMASININ, BAYRAĞININ VE VATANININ ŞEREFİNİ CANI PAHASINA KORUDU

Çil yavrusu gibi dağılan darbeci askerler namlularını Halisdemir'e çevirdi. Arkasından sıktıkları 17 kurşun onun adını milletin kahramanları arasına yazdırdı. Üniformasının, bayrağının ve vatanının şerefini canı pahasına korudu.

7 yıl önce şehit olan Kahraman askerin Niğde'deki kabri hiç boş kalmadı. Ona minnet borcunu dualarla ödemek isteyenler Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesindeki kabri başında buluşmaya devam ediyor.

Ömer Halisdemir adı artık bu topraklarda yetişen sayısız kahramanlarla birlikte anılıyor.

Etiketler : Ömer Halisdemir Niğde Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesi
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