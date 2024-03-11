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11 Mart 2024 Pazartesi 14:20:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 14:20:00

Şeflerin Mutfağı, 360 ekranlarında başlıyor

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360 ekranlarında “Ramazan” ayına özel yepyeni bir program başlıyor.

Şeflerin Mutfağı, Her gün, 17.00

360 ekranlarında "Ramazan" ayına özel yepyeni bir program başlıyor!

30 gün boyunca ekrana gelecek olan "Şeflerin Mutfağı" İftara ne pişirsem? sorusuna cevap bulmak isteyenler için ideal bir rehber oluyor.

Her bölümde farklı bir şef, kendine özel tarifleriyle hazırladığı iftar menüsünü izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Programda, usta şeflerin kendi ağzından hayat hikâyelerini ve kariyer yolculuğunu dinlerken, menüde yer alan tariflerin tarladan sofralarımıza olan serüveni de anlatılacak.

Belgesel tadında, ramazan ayına özel bir yemek programı olan "Şeflerin Mutfağı'' Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü izleyenlere lezzet şöleni yaşatmaya geliyor.

"Şeflerin Mutfağı" haftanın her günü saat 17.00'de 360'ta. Bu muhteşem lezzet yolculuğunu kaçırmayın!

Etiketler : Radamel Falcao ramazan iftar şeflerin mutfağı
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