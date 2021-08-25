Sedef Kabaş'tan Başkan Erdoğan'a "lüks yat" iftirası
Sosyal medyadaki yalan terörüne bir yenisi daha eklendi. Sedef Kabaş, bu kez Başkan Erdoğan'ı hedef alarak skandal bir yalana daha imza attı. Kabaş, Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi için üretilen bir yatı Başkan Erdoğan'a aitmiş gibi göstererek vatandaşları manipüle etmeye çalıştı.
Sosyal medyada yalan haberlerle adından sıkça söz ettiren Sedef Kabaş bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi için üretilen bir yatı Başkan Erdoğan'a aitmiş gibi gösteren Kabaş algı operasyonu başlattı.
Kabaş'ın söz konusu yalanı sosyal medyada hızla dolaşıma sokuldu.
FİRMA YABANCI BİRİ İÇİN ÜRETİLDİĞİNİ DOĞRULADI
Doğrula platformu da üretici firmayla görüştüklerini, kendilerine ismini açıklamak istemedikleri yabancı uyruklu bir kişinin yatın müşterisi olduğu bilgisini paylaştı.
İddialarda paylaşılan görsel ise yatın geçtiğimiz ay, denize indirmek için gerçekleştirilen nakil işlemine ait. Ayrıca Antalya'da Alia Yachts tarafından üretilen yat sahibine teslim edilmeden 22-25 Eylül'de Monaco Yacht Show'da sergilenecek.
"KİTLELERİ ETKİLEMEK İSTİYORSANIZ, ORTAYA KOCAMAN BİR YALAN ATIN"
Sedef Kabaş'ın aylar önce ortaya çıkan bir konuşmasında adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.
Kabaş, kitleleri yönlendirmek için 'yalan' tekniğini kullanmanın önemini vurgularken, 'Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." ifadelerini kullanmıştı.
Bir ülke var; Onbinlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon$ verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip— Sedef Kabas (@SedefKabas) August 23, 2021
Bir ülke var; Sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip
İkisi aynı ülke olamaz, değil mi? pic.twitter.com/rd1S7Y6Ycg