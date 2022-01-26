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26 Ocak 2022 Çarşamba 14:58:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 14:58:00

Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazla ilgili mahkeme kararını verdi

Kaynak: AA

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Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından dün nöbetçi İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesi, bu mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

Soruşturma evrakının incelenmesi sonucunda, Kabaş'ın avukatının dilekçesinde belirttiği itirazların yerinde olmadığını belirten mahkeme, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüpheli hakkında benzer suçtan daha önce de yargılama yapıldığına dikkati çekti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığını bildiren mahkeme, tutukluluğa itirazın reddine karar verdi.

- OLAY

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

- "CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN" DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Sedef Kabaş hakkında, 7 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Mayıs 2019'da Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararında Sedef Kabaş'ın paylaşımında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediğinin açık olduğunu ve hakaret içerdiğinin anlaşılması nedeniyle cezalandırıldığını açıklamıştı.

Sedef Kabaş'ın aldığı cezaya yaptığı itiraz ise reddedilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kabaş'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası Kabaş'ın temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

- İTİRAZ DİLEKÇESİNDEN

Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve anayasaya aykırı olduğunu savunduğu dilekçesinde, Kabaş'ın tahliye edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmişti.

İtiraz dilekçesinde, belgeye dayanmadan bir kişi hakkında "kaçacak", "saklanacak" gibi asılsız iddialarda bulunmanın da iftira ve hakaret niteliği taşıdığı savunularak, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret kastıyla bir söz söylemediği iddia edilmişti.

Etiketler : Uğur Poyraz MAHKEME HAKARET Sedef Kabaş
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