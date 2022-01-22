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22 Ocak 2022 Cumartesi 14:56:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 14:57:00

Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı İstanbul Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Etiketler : cumhurbaşkanına hakaret gazeteci sedef kabaş adliyeye sevk edildi
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